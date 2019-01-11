Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ’ler için hazırlanan yeni kredi paketini açıkladı. İmalat ve ihnracatçı firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere 500 bin lira kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz olan krediye yüzde 1,54 faiz uygulanacak. 20 milyar lira olarak belirlenen paketten 40 bin işletme faydalanacak. Bakan Albayrak, müjde paketinin ayrıntılarını, “KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı”nda açıkladı. Albayrak “KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz. Albaraka, Alternatif Bank, DenizBank, QNB Finansbank, Garanti, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, Halkbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, Ziraat Katılım, Şekerbank. Az önce TBB Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank’ın da katılmak istediğini açıkladı. Ekonominin bir paydaşı olarak salondakiler de işin içinde. Dün uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdik. Uluslararası piyasaya 2 milyar dolarlık tahvil iharcatı yaptık. Tahvil ihracına 2,5 kattan fazla talep geldi. Başarıyla tamamladık. Bu durum sağlam refleksler almaya başladığımızı gösteriyor. Bu güvenin ifadesi. Ekonomimizin güçlü temellerine yatırımcılar güven duyuyor. Bu süreç iyi bir şekilde devam edecek. Daha yeni başladık daha güçlü yarınlar bizi bekliyor. Rehavete kapılmadan aynı motivasyonla çalışıyoruz” diye konuştu.

HAZİNEYE ETKİSİ YOK

Açıklanan kredi destek paketinin Hazine’ye etkisi olmayacağını, 20-40 bin işletmeye dokunacağını belirten BAkan Albayrak, 2019’un enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini ile ilgili adımların atıldığı bir yıl olacağını ifade etti. Albayrak “Bankalar sermaye tabanını güçlendirecek adımları atıyorlar. Potansiyel şoklara daha dayanıklı olacaklar. Enflasyonla mücadelede çok güçlü bir reaksiyon koyan ekonomi yönetimi var. Petrol 50-60 dolarlarda. Bu köpük açısından ciddi bir marjımız var enflasyonla mücadelede. Güzel neticeler aldık. Cari denge tahminlerinde çok daha pozitif yorumlar var. Sektör bazında çok iyi bir pozisyonda olan bir yöneticimiz bu yorumu yaptı” ifadesini kullandı.

TİM Başkanı Gülle: Dengelenmede çok iyi aşama

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Desteği ekonominin dengelenme sürecinin yeni bir aşamaya geçmesinin işareti olarak değerlendiriyorum. Ekonomik dengelenme süreci başarıyla yönetiliyor. Çok iyi bir aşamaya geldik” dedi.

Hisarcıklıoğlu: Büyük müjde oldu moralimizi artırdı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: KOBİ’lerin krediye ulaşma imkânı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim, ihracat artacak. Firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız ve hükümete teşekkür ederiz.

İTO Başkano Avdagiç: Teminatsız kredi en değerli destek

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: 1 milyon lira kredi, KOBİ’lere ayrıcalık demek. Kredi ile üretim tezgahları işleyecek, ihracat hamle yapacak, imalatçı makinasını yenileyecek, stoklarını tamamlayacak. Hükümete çok teşekkür ederiz.

İSO Başkanı Bahçıvan: İstihdamdaki gücü artıracak

İstanbul Sanayi Odası Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye ekonomisi için tam bir can suyu olacaktır. Gerek üretim gerek istihdam hayatımıza ve de ihracatımıza değerli bir katkı oluşturacak. Yeni yıla pozitif başladık. Gücümüze güç katacak.