Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracat ve turizmdeki şahlanış en önemli destek olacak. Enflasyon, döviz, faiz ve cari açıktaki gerileme de, ekonomide istikrarı sağlayacak. Ekonomistler, 31 Mart’taki mahallî seçimin ardından uzun bir süre seçimsiz döneme girileceğini ve bu dönemin iyi yönetilmesi ile risklerin azalacağı bir sürece girileceğini belirtiyor. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova; Türkiye’nin fırsatları değerlendirebilmek için, hızlıca yapısal reformlara başlaması gerektiğini belirterek “Öncelikle kapsamlı bir yargı reformu, ardından sanayinin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sistemine geçilmesi gerekiyor. 2019’da cari açık büyük ihtimalle 14-15 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Türkiye’nin bunu karşılaması çok kolay. Kur tarafının hâlâ önemli risk. TL’nin değerlenmesi ihracatçı için, değer kaybetmesi ise enflasyon için risk. Ancak TL’nin pahalı hâle gelmesi ve düşen cari açık, kur üzerindeki baskıyı da azaltıyor” dedi.