Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İSTANBUL

Antalya’da yaşanan hortum felaketinin yaraları sarılmaya başladı. 4 bin 188 hasar ihbarı alan Tarım ve Orman Bakanlığı bin 380 dosyayı neticelendirerek 30 milyon TL tazminat ödemesi yaptı. Hasar ödemelerinin 35 milyon lirayı bulması beklenirken, çiftçinin zararını bahane gösterenler ise en büyük hortuma imza attı. Öyle ki kışlık sebze ve meyvelerin fiyatı daha market ve pazara inmeden 4-5 kat birden arttı. Marketler bazı ürünlerin satışlarını durdururken birçok lokanta fiyat artışları nedeniyle mevsim salatasından biber, domates, soğan gibi sebzeleri çıkarmaya başladı. Restoranlar ise menüdeki salatanın ağırlığını azaltma yoluna gidiyor.

ET YEMEK DAHA AZ MALİYETLİ

Bu süreçte en büyük zararı ise üretici ve tüketici görüyor. Tüketiciler, zaten yüksek olan fiyatların afet sonrası daha da yükseldiğini belirterek artık sebze meyve yiyemez duruma geldiklerini söylüyor. Fiyat artışlarıyla birlikte 4 kişilik bir ailenin doyacağı bir miktarda sebze almak bir kilo et almaktan daha zor hâle geldi. 35 milyon liralık zararı bahane gösterenlerin tüketicinin kesesine verdiği zarar milyarlarca lirayı buluyor.

PANCAR DA OLMASA...

Bu sürecin en büyük kazananı ise haller. Antalya ve İstanbul’daki hallerdeki ürün fiyatları geçtiğimiz yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında neredeyse 4-5 kata varan artışlar dikkat çekiyor. Ürünlerin fiyatı daha hale girdiği anda fırlıyor. İstanbul halinde geçtiğimiz yıl şubat ayında sivri biberin kilosu en düşük 3 liradan satışa sunulurken bu yılın aynı döneminde en düşük 10 liradan satışa çıkıyor. Antalya domatesinin hal fiyatı 3 liradan 8 liraya, salkım domatesin fiyatı da 4 liradan 7 liraya, Brüksel lahananın fiyatı 10 liradan 30 liraya, semizotunun fiyatı 3 liradan 10 liraya, fasulyenin fiyatı 5 liradan 17 liraya kadar yükseldi. Dereotunun kasa fiyatı 10 liradan 30 liraya çıkarken bu süreçte fiyatı düşen tek ürün ise pancar oldu. Pancarın hal fiyatı 2 liradan 1,5 liraya geriledi. Fiyatı sabit kalan havuç ise salatadaki yerini korumaya devam etti.