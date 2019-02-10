Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanzim satış noktaları, hal yasaları derken gıda fiyatlarını düşürecek önemli bir adım daha atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte “tarımsal sulama” tarifesinin “tarımsal faaliyetler” olarak kapsamının genişletileceğini belirterek tarım ve hayvancılığa indirim müjdesi verdi. Dönmez, “En son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) bu tarımsal faaliyeti yapan girişimcilerden elektrik tarife grubunun değiştirilmesi önerisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve 4-5 bakan da oradaydı. Beni çağırdı ve ‘Bu konuda bir şey yapabilir miyiz?’ dedi. Hemen gerekli arkadaşlarla koordinasyon yaptık. ‘Eğer siz talimat verirseniz yapabiliriz efendim’ dedim. ‘Yapın’ dedi, yaptık. Şu anda konu, bir yönetmelik değişikliği kısmına kalmış oldu” dedi.

Bakan Dönmez, eskiden tarımsal sulama grubu sanayicilerinin, ticarethaneye göre daha düşük elektrik tarifesinden yaralandığını hatırlatarak, “Bu konuda bir çalışma yürüttük. Tarımsal sulama tarife grubunun adını ‘tarımsal faaliyetler’ olarak değiştiriyoruz. Tarımsal sulama da onun içinde. Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. EPDK ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor. En kısa sürede bu müjdeyi somut olarak size vermiş olacağız” diye konuştu.

FİYATLAR UCUZLADI

Alınan tedbirler sonucunda market ve pazarda fiyatlar düşmeye başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bakliyat fiyatlarını yıl takip ederek üretici ve tüketicinin mağdur olmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Kuruluşumuz, tüketicilere yönelik uygun fiyatlardan yaptığı perakende satışlar neticesinde yüksek seyreden market fiyatlarında da bir miktar düşüş etkisinde bulunmuş, piyasa regülasyonunu sağlamıştır” dedi. Bakliyatın yanı sıra gıda halde ürün fiyatları da düşmeye başladı. Antalya’da 10 lirayı gören patlıcanın fiyatı yarı yarıya düştü. Semt pazarlarında ise kilosu 6 liradan satılan patlıcanın yüksek fiyatının üretimin azlığından kaynakladığı belirtildi.