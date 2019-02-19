Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek faiz, yüksek enflasyon, artan işsizlik ve daralan iç talep gibi baskılarla yeni yıla giren gayrimenkul sektörü, ‘yabancı’dan destek bulmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; yabancıya ocakta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet konut satıldı. Geçen yılın ocak ayında, yabancıya bin 742 konut satışı yapılmıştı. Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 605, İran vatandaşları 305, Rusya vatandaşları 195, Afganistan vatandaşları 191, Ürdün vatandaşları 151 konut edindi. Söz konusu yüksek artış, sektörde beklentileri de artırdı.

HER MEVSİM ALIŞ

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik “Yabancıya konut satışında ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82’lik artış var. Bu durum, yabancı tarafında mevsim etkilerinden bağımsız bir artış görebildiğimizin ispatı. Aynı zamanda bu yıl yabancıya satışın 50 bini bulacağımızın da bir işareti” dedi. Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman da, “Rakamların önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyorum. Özellikle Arap ülkelerinin istediği tüm kriterleri sunan tek bir seçenek var, o da Türkiye... 50 binin aşılması kolay. Hedefimiz 100 bin adet olmalı” diye konuştu.

VATANDAŞLIK DOPİNGİ

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ise, “Vatandaşlık başta olmak üzere yeni düzenlemeler, yabancıların sektöre yatırımını daha da cazip hale getiriyor. 2018’in son çeyreğinde hayata geçirilen bu tedbirlerin olumlu etkilerini yaşamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, gayrimenkul ve inşaat sektörünün, yabancı yatırımcı açısından cazibesini her geçen gün artırdığını vurgulayarak, sektöre geçen yıl kazandırılan yeni düzenlemelerin, bekleme pozisyonundaki yabancı yatırımcıyı harekete geçirdiğini söyledi.

FAİZLER YÜKSEK YERLİLER BEKLİYOR

Türkiye genelinde ocakta, toplam 72 bin 937 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azaldı. Bu dönemde özellikle ipotekli (kredi) konut satışlarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77 azalarak 6 bin 537’ye gerilemesi dikkat çekti. Toplam içinde ipotekli satışların payı da sadece yüzde 9 olarak belirlendi. Yüksek faizlerin, yerli konut alıcısını olumsuz etkilemeye devam ettiği görüldü. İpotekli satışlarda İstanbul, bin 215 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Bu arada ilk defa satılan konut sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 31 bin 48’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42,6 oldu.