Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük iş veren örgütü ve STK’sı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yeni başkanını seçti. Seçime tek aday giren Simone Kaslowski Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilirken Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır başkan yardımcısı oldu. Kaslowski, TÜSİAD 49. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada beyin göçüne vurgu yaparak, “Çağın değerleri olan inovasyona dijital dönüşüme katma değere güç veren fikirler ve beyinler kendilerine yer bulacakları özgür alanlara yöneliyor. Sosyal kalkınma teknolojik atılım ve demokratikleşme hedeflerini gerçekleştirmemiz sahip olduğumuz kıymetli beyinlerin istikbali başka coğrafyalarda aramalarının önüne geçecektir” dedi. Kaslowski konuşmasını şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz dönemde ezberler bir bir bozuluyor. Ülkemiz için bilginin ve bilimin yolunu tutmak ulusal çıkarlarımızın temellerinden biridir. Tarih ve küresel gelişmeler bilim yolundan uzaklaşmanın toplumlar için ne kadar yıkıcı olabileceğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Dolayısıyla Türkiye’nin yazacağı yeni hikaye aynı zamanda bu çağda var olma iradesinin de en kararlı beyanı olacaktır. TÜSİAD’ın üyelerinin gücünü ve bilgi birikimini bu hikayenin gerçekleşmesi için seferber edeceğiz.”

Zor bir dönemden geçen Türkiye’nin yaşanan dalgalanmalara yabancı olmadığını ifade eden Kaslowski “Ekonomik göstergelerin bize söylediği gibi ülkemiz hedeflerine koşmak için sahip olduğu büyüme modelini güçlendirmek zorunda. Küresel finansman bolluğunun sona erdiği bir dönemde her ülke kendi potansiyeline daha sıkı sarılıyor. Ülkemiz ne mutlu ki bu çağın esas sürükleyicileri olan insan ve yenilikçi fikir kaynakları açısından çok büyük imkânlara sahip. Yeter ki bu fikirleri üretmek ve işlemek için gereken hukuksal toplumsal ve ekonomik reformlar hayata geçirelim” diye konuştu. AB ile ilişkilere de vurgu yapan Kaslowski Türkiye-AB ilişkisini “kazan-kazan formülü” olarak niteledi. Görevi Kaslowski’yi devreden Erol Bilecik de “Türkiye, makro düzeydeki yeni güç dağılımında coğrafyamızın da desteğiyle önemli bir ülke olma konumunu koruyacak. Bizler, elini taşın altına koyanlar değil, eli zaten taşın altında olanlarız. Bu ülkeye yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan, risk alan iş insanları olarak bu ülkenin geleceği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tuncay Özilhan: Tarımı ihmal eden ülkeler geleceklerini tehlikeye atar

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, ithalata bağımlı hâle gelmemek için tarımsal üretimin artırılması gerektiğini vurgulayarak “Seksen milyonluk bir ülke olarak, Türkiye’nin gıda güvenliğinden taviz vermesini kabul edemeyiz. Tarımı ihmal eden ülkeler geleceklerini tehlikeye atar. Biz ihmal etmeyelim. Tarıma, sanayileşme kadar önem vermek, yatırım yapmak durumundayız” dedi.

Türkiye 2019’da yüzde bir büyüyecek

TÜSİAD Genel Kurulunda “2019 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi” başlıklı raporu katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde bir büyüyeceği, enflasyonun yüzde 16,2, işsizliğin ise yüzde 12,5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verilen raporda 2019 yılında ihracatın 173 milyar dolar, cari işlemler açığının GSYH’a oranının da yüzde eksi 2,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

Simone Kaslowski kimdir?

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı. Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya Üst Yöneticisi (CEO) olan ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen Kaslowski, TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kaslowski, 2017’den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.