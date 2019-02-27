Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sebze ve meyve fiyatlarında üreticiden tüketiciye kadar yüzde 800’e varan fahiş fiyat artışları, geçtiğimiz haftalarda başlatılan tanzim satış sistemiyle frenlendi. Özellikle büyük kentlerde kurulan ve 81 ile yayılması planlanan tanzim satış sistemine dün itibarıyla bakliyat da dâhil edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında dün itibarıyla nohutun 5,5 lira, mercimeğin 4,5 liradan fiyatla tüketiciye ulaştığını, pirinç satışının da 5 kiloluk paketlerde 30 lira fiyatla önümüzdeki satılmaya başlayacağını açıkladı.

FIRSATÇI OPERASYONU

Pakdemirli, fiyat artışlarının nedenlerinden bir kısmının yaşanan hortum ve sel felaketleri, bir kısmının da fırsatçı operasyonu olduğuna dikkat çekerek, tanzim satışlardan olumlu sonuç alındığını ifade etti. Üreticinin alın teriyle ürettiği domatesin 3 liradan alıcı bulduğunu, ancak İstanbul’daki ‘Ayşe Teyze’nin aynı domatesi 9,5-10 liradan yediğini hatırlatan Pakdemirli, burada çarenin koorepatiflerin sahaya inmesi olduğunu dile getirdi. Pakdemirli “Kooperatifler sahada olmayınca devlet sahaya inmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle 5-6 gün içinde tanzim satış konusunda organize olduk” dedi.

KOOPERATİFLER YETERSİZ

Bakan Pakdemirli, Hal Yasası ile ilgili dünyadaki çeşitli örneklerin incelendiğini, Meclis’in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını söyledi. Buradaki ana amacın üretici ve tüketicinin daha yakınlaşması, tüketicinin daha iyi fiyatla daha iyi ürüne ulaşması olduğunu söyleyen Pakdemirli, kooperatiflerin değer üretemediğini, sayıları 1.500’ü bulan kooperatifler içinde aidatla ayakta kalmaya çalışanların bulunduğunu belirterek “Kooperatifler ihtiyaçtır. Bunu değer üretir hâle getirmeliyiz” diye konuştu.

ETTE STOK YETERLİ, SIKINTI GÖRÜNMÜYOR

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin et stokunun yeterli olduğunu belirterek “Et ve Süt Kurumunun (ESK) deposunda 50 bin tona yaklaşan stoku var. Türkiye’nin bu alanda, kısa vadede bir sıkıntısı görünmüyor” dedi. Kırmızı etin tanzim noktalarında satılıp satılmayacağı konusundaki soru üzerine Pakdemirli, “Ette tanzim satış noktamız Et ve Süt Kurumumuzdur. Vatandaşımız buralara gelip ihtiyacı olan eti alıyor” dedi. Pakdemirli, vatandaşın 81 ilde kıymaya 29, kuşbaşı ete 31 liradan ulaşıldığını da hatırlattı.

AVRUPA'DA 20 AVROLUK PATATES BUGÜN 360 AVRO

Avrupa’da geçen yıl patatesin tonunun 20 avroya kadar düştüğünü, bugün rakamın 360 avroya ulaştığını belirten Pakdemirli “Bu her ülkenin başına gelebilen bir şey. Geldiği zaman da muhalefet partilerinin, muhalif medyanın elinde patates taşıyıp veya patates animasyonlarıyla dalga geçtiği bir durum değil. En nihayetinde bakanlığın da yapabilecekleri sınırlı. Bulutları aralamak, kapatmak, yağışları kontrol etmek gibi yetkinlikleri yok” değerlendirmesinde bulundu.