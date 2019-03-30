Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası, 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla 1 milyar 425 milyon ABD doları sendikasyon kredisi sağladı. 470 milyon ABD doları ve 849 milyon avrodan oluşan kredinin toplam maliyeti; dolar için LIBOR+250 baz puan ve avro için EURIBOR+240 baz puan olarak gerçekleşti. Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Nisan ayında vadesi gelecek olan 422 milyon ABD doları ve 798 milyon avro tutarındaki sendikasyon kredimizi, katılım tutarını artırarak yenilemiş bulunuyoruz. Yatırımcıların coğrafi çeşitliliğinde ve katılım tutarındaki artış, Türk bankalarının yurtdışından sağladığı finansmanın sürdürülebilirliği konusunda önemli bir göstergedir. Bu kredi ile Asya’dan Güney Amerika’ya, farklı coğrafyalardaki 22 ülkeden 40 banka, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’nın iş modeline olan güvenini, inancını bir defa daha teyit etmiş oldu. Sağladığımız bu kaynakla, reel sektöre ve ülkemizin tasarruf dengesine olan katkımızı sürdürüyor olacağız” dedi.

TURKCELL DE ALDI

Bu arada Turkcell de, Çin Kalkınma Bankasından 225 milyon dolar ve 35 milyon avro olmak üzere, iki dilimde toplam 235 milyon avro tutarında, 7,5 yıl vadeli kredi kullanımı gerçekleştirdi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Turkcell, güçlü finansal yapısı ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla, Türkiye’ye olan güveni artırmayı sürdürüyor” dedi.