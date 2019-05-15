Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 100 lira, en yüksek 254 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 253 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 142 milyon 810 bin 548,99 lira, işlem miktarı ise 566,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 875 bin 821,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.