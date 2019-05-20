Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL - PRAG

Türkiye “işsizler ve ihtiyaç duyulan işgücü” ikileminde, çalışmayan sayısının gittikçe arttığı bir süreç yaşarken; sektör temsilcileri, “ara eleman ve teknik personel”de karşılaştıkları büyük sıkıntıyı bugün daha yüksek sesle dile getiriyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir “Sanayide, dünya ile rekabet eden bir teknoloji ve bilgiye sahibiz. Ancak hatlarda çalıştıracak ara eleman bulamıyoruz. Şu anda Türkiye’de üniversite mezunları 2 bin 500-3 bin lira maaşla işe giriyor. Biz ustalara 5-6 bin lira veriyoruz. Hatta bazı sektörlerde 40 bin lira alan ustalar olduğunu duyuyoruz. Ama, yok! Ustaların mühendislerden daha fazla kazanmasına rağmen, toplumda şöyle bir algı var; Anadolu Lisesi iyidir. Oysa buradan mezun olanların bir kısmı üniversiteye yerleşirken, büyük kısmı mesleksiz kalıyor. Diğer taraftan meslek lisesinden mezun olan da gidiyor, AVM’de güvenlik görevlisi oluyor, bu işleri yapmak istemiyor” dedi.

OLUMSUZ ALGI VAR

Okullara bakış açısının değiştirilmesi ve bunun topluma iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Sarıbekir “Meslek liselerine karşı sebepsiz bir olumsuz algı var. Sanki daha başarısız öğrencilerin tercih ettiği okullar gibi!.. Oysa diploma alıp işsiz kalmak veya hakkının çok altında kazanmak da var. Askerliği daha az yapması için bile üniversiteye gidenler var! Toplum bu konuda bilinçlendirilmeli. İki şey yapmalıyız. Çocukları meslek lisesinde okumaya ikna etmek. Ve oradan mezun olduktan sonra çalışacakları yerin, iyi bir yer olduğu, üniversiteye gitmenin her şey olmadığını anlatmak. İleride iyi maaşla işe gireceklerini bilsinler” diye konuştu.

AKADEMİ KURDUK

Sarıbekir, sektörlerinde kalifiye personele yönelik sektörel eğitim ihtiyaçlarının tek bir çatı altında toplanması amacıyla 2014 yılında Ambalaj Akademisi’ni kurduklarını söyledi. Sarıbekir, şöyle devam etti: Akademide, birçok şirketin ihtiyacını karşılayacak teknik eğitimler veriyoruz. Silivri Anadolu Endüstri Meslek Lisesinde de iki atölye yaptık. Şimdi bir yer daha yapıyoruz. Okulun hamisi olduk. Gençleri teşvik ediyoruz. ‘Mesela meslek lisesinden mezun olan çocuk işe girdiğinde, brüt maaşının tamamını alsın’ gibi maddeler üzerinde çalışıyoruz.

AMBALAJDA TÜRKİYE'YE ÖDÜL YAĞDI

Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan “WorldStar 2019 Yarışması”nda Türkiye, 22 ödül kazandı ve en çok ödül alan ikinci ülke oldu. Önceki sene 5 ödül aldıklarını hatırlatan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir “Artık ambalaj sektöründe çok önemli bir ülkeyiz. 22 ödül önemli bir başarı. Türk ambalajcıları dizaynlarıyla ve yaptıkları yeniliklerle kendilerini Avrupa ve dünyada kabul ettirdi. Ambalaj geliştikçe ve sektör ödüller aldıkça, Türk ürünleri de dünya pazarlarında daha rahat boy gösterecektir” dedi. Yarışmada 40 ülke, 12 farklı kategoride yarıştı. 26 ödülle Japonya birinci oldu. Firmalar ödüllerini, Prag’da düzenlenen törenle aldı.

BİZE 5 PETKİM KALDI

Ambalajda Çin’in pahalılaşmasının, Türkiye için bir avantaj olduğunu kaydeden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir “Ham madde fiyatları şu aralar durağan. Giderlerde sıkıntı yok. Türk ambalajcısı elinden geleni yapıyor, fuarlara katılıyor, devamlı yeni pazarlar arıyor. Makine parkımız iyi. En önemli pazarımızın hemen yanı başımızdaki Avrupa olması, kalitemizi de artırıyor. Avrupa tarafından onaylanmış bu kalitemiz; Amerika, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda bizi öne çıkarıyor” dedi. Cari açığı azaltmanın önemine değinen Sarıbekir, şöyle devam etti: Teşvik veriliyor ama hep aynı ürünlere yatırım yapılıyor. Plastik ambalajda Türkiye’de bir Petkim var. İhtiyacın yüzde 13’ünü karşılıyor. Cari açığı azaltmak için, hammadde üretimine teşvik vermemiz lazım. Beş tane daha Petkim yapılmalı...