Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bakanlık, söz konusu projeyle kamu binalarında yüksek enerji tüketiminin önüne geçmeyi ve yıllık 230 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor. Projenin hazırlık aşamasında ilk olarak okul, hastane, idari binalar gibi kamu binalarının enerji etütleri yapılacak. Bu binalara yönelik enerji kimlik belgeleri düzenlenerek, enerji verimlilik düzeyleri ve elde edilecek tasarruf seviyeleri tespit edilip yatırım maliyetleri ortaya çıkacak. Bu doğrultuda uygun bulunan kamu binalarının projeleri hazırlanarak, iyileştirmeler yapılacak.

5 yıllık dönemi kapsayan dönüşüm projesinde, bina büyüklüğü ve alınan önlemlere bağlı olarak 300-500 bina yenilenecek. İlk etapta farklı iklim bölgelerinde yer alan 5-10 yüksek enerji maliyeti olan kamu binası seçilerek, sıfır enerji binaları konseptiyle yeniden yapılandırılacak. Bu binalarda yeşil çatı, su geri dönüşümü, güneş enerjisi gibi birtakım iyileştirmeler yapılacak. Pilot çalışmadan elde edilecek sonuçlar, dönüşüme uğrayacak kamu binalarında değerlendirilecek.

Öte yandan, diğer kamu kurumlarından gelecek bilgiler de projeyi şekillendirecek. Kurumlar, son 3 yıla ait enerji tüketimlerini ve bedellerini bakanlığa iletecek. Ayrıca 2014’ten bu yana binalarda iyileştirilme yapılıp yapılmadığı ve enerji tüketimleri fazla olan ile enerji verimliliği tasarruf potansiyeli yüksek olan binalar da bildirilecek.