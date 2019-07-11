Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Türkiye sanayide dijitalleşme için düğmeye basıyor. TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı’na (2019-2023) göre dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu” ve “Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek Programı” uygulanacak. Bu kapsamda 2023’te öncelikli sektörlerde endüstriyel bulut platformu üzerinden hizmet alan KOBİ sayısı 10 bine yükselecek. 2023 hedefleri doğrultusunda öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği içinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısı 20 bine çıkarılacak. Ayrıca “Endüstriyel Bulut Platformu” ile yerli otomobil verilerinin Türkiye’de kalması sağlanacak. Programla sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak.

14 DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Dijital dönüşüm alanında deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak, farkındalık çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileriyle kullanıcıları bir araya getirecek yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri, organize sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri de oluşturulacak. 2023 yılına kadar yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14’ye çıkarılacak. Türkiye, sanayileşme alt yapısını da güçlendirecek. 2023 yılına kadar ‘Planlı Sanayi Alanları’ olarak adlandırılan Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgelerinin Türkiye yüz ölçümüne oranı yüzde 0,15’ten yüzde 0,20’ye çıkarılacak.