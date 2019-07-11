Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020’nin ikinci yarısında hizmete alınması planlanan üçüncü bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise Amsterdam’dan sonra ikinci havalimanı olacak. Pist, yolculuk deneyimi noktasında da önemli bir rahatlama sağlayacak. Pistin devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı’nda mevcut ‘taksi’ süreleri yüzde 50 azalacak, hava trafik kapasitesi de saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120’ye çıkacak.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 6 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 17 milyon 500 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirterek “Yolcuların böyle büyük bir yapıda her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanı oluşturmak için var gücümüzle çalıştık. Üç bağımsız pistimizi, gelecek yılın ilk 6 ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden üç bağımsız pistin tamamlanması ile birlikte sağlayacağı konfor ve zaman tasarrufuyla bu hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız” diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda uçak taksi sürelerini daha da azaltmak için loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlandı. Ayrıca taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmaları da uygulamaya sokuldu.