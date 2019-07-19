Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boeing'in 737 Max tipi uçaklarının geçen sene ekim ayında Endonezya'da, mart ayında ise Etiyopya'da yaşadığı kazalarda toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sonrası Amerikalı uçak üreticisinde göreve başlayan Ken Feinberg, mağdurlar için derhal bir hak protokolü hazırlamaya başlayacağını söyledi.

11 Eylül saldırıları sonrası da dahil olmak üzere birçok yardım fonunu yöneten uzman, fondaki diğer 50 milyon doların hükümet ve topluluk projeleri için harcanacağını ifade etti.

Boeing şirketi 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, birkaç yılda verilmek üzere kazalarda ölenlerin ailelerine yardım eden kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve dernekler için 100 milyon dolar fon oluşturulacağını açıklamıştı.

Boeing'in hisseleri Çarşamba günü yüzde 1.9 oranında artarken 100 milyon dolarlık fona ilişkin ilk açıklama, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından öfkeyle karşılandı. Ailelerden bazıları bu kararı bir reklam kampanyasının parçası olarak nitelendirdi.