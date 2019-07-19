Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Önümüzdeki ay içerisinde bölgeye gitmiş olur” dedi. Gazetelerin enerji muhabirleriyle bir araya gelen Bakan Dönmez; Doğu Akdeniz’de Fatih, Yavuz ve Barbaros gemilerinin çalışmalarına devam ettiğini hatırlatarak “Oruç Reis’in de şu anda iş planları ve nerede çalışılacağı üzerine hazırlıklar yapılıyor. Biz prensip olarak bölgeye gitmesini uygun gördük. Geminin yüzde 90’ı yerli ekipmanla, kendi tersanelerimizde yapıldı. Karadeniz’de çalışmalarını bitirdi, birkaç aydır Marmara Bölgesi’nde bulunuyordu. Şimdi oradaki görevi de bitti. Güneyde, bizim sismik çalışma yapmadığımız bazı bölgelerimiz var. O alanlara da Oruç Reis’i yönlendireceğiz” dedi.

Rum gazetelerinde yer alan “Türkler gazı buldu” yönündeki haberlerle ilgili olarak da Bakan Dönmez “Hedef noktaya ulaşılmadığı için, bugünden bir şey söylemek erken. Bulunca zaten açıklayacağız. Fakat henüz daha işlemlerimiz devam ediyor. Haber, provokasyon kokuyor. Sondaj gemisinde çalışanlara dönük birtakım tehditler oldu. Ama arkadaşlarda bir yılgınlık yok. İlk fırsatta ziyaretlerine gideceğim” diye konuştu.

Bakan Dönmez, Kıbrıs Rum yönetiminin, KKTC’nin ‘ortak komite’ teklifini de ciddi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Dönmez, şöyle devam etti: KKTC tarafının inisiyatif kullanarak, ‘Komite kuralım ve adanın yer altı kaynaklarının paylaşılmasından işletilmesine kadar bütün süreçlerde mutabakat sağlayalım’ teklifi son derece olumlu. AB tarafı da bu teklife çok soğuk değil. Ama Rum kesiminden ‘ret’ kararı geldi. Oyalamaya çalışıyorlar. Doğru bulmuyoruz.