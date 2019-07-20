Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme süreci devam ederken; bir süredir enflasyon ve cari açıkta yaşanan olumlu havaya, dolar ve faiz cephesinden gelen pozitif gelişmeler de katılıyor. Uzunca bir süredir piyasayı vuran yüksek kur-yüksek faizin beli kırılıyor. ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirimi beklentisine, Washington ile tekrar rayına giren siyasi ilişkiler de eklendi. Böylece Türkiye’nin risk primi hızla geriledi. Dolar 5,60 TL sınırına kadar düştü. İki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 17,70’e çekildi. 100 bin puanı aşan Borsa, 105 bin hedefine emin adımlarla ilerliyor. Analistler; S-400 kaynaklı muhtemel risklerin artık “minimize” hâle geldiğini, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin öne çıkabileceğini, asıl odak noktanın önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısından gelecek faiz kararı olduğunu vurguluyor. TCMB’den, politika faizini en az 250 baz puan indirerek, yüzde 21,50’ye çekmesi bekleniyor.

ENFLASYON VE FAİZ BİRLİKTE DÜŞECEK

ABD yatırım bankası Morgan Stanley; Merkez Bankası’ndan 25 Temmuz’daki toplantısında 250, eylül ve ekim aylarında da 200’er olmak üzere, bu yıl toplam 650 baz puan faiz indirimi bekliyor. Kurum, 2019 sonuna kadar faizlerin yüzde 24’ten yüzde 17,5 seviyesine çekileceğini öngörüyor. QNB Finans Başekonomisti Burak Kanlı da, beklentilerin 300-400 baz puan arasında değiştiğini, kendilerinin de 300 puanlık indirim beklediğini açıkladı. Güçlü faiz indirimi, olumlu havayı daha da destekleyecek. Sonbaharla birlikte bunun yansımaları, özellikle istihdam ve reel piyasa tarafında da hissedilecek. Bu arada temmuz ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE tahmini, yüzde 15,85’ten yüzde 15,01’e geriledi. Bu beklenti de kuvvetli faiz indirimini destekliyor.

YABANCI GELİYOR REZERV YÜKSELİYOR

Öte yandan Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz haftasında 74,1 milyar dolardan 75,7 milyar dolara yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, aynı dönemde 234 milyon dolar artarak 185,531 milyar dolara çıktı. Yabancılara bakıldığında; yurt dışında yerleşik kişiler 118 milyon dolarlık menkul kıymet, 230 milyon dolarlık da tahvil aldı.

KONKORDATODAN ÇIKIŞ HIZLANIYOR

Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden şirketler, piyasada yaşanan olumlu gelişmeler ile sahaya geri dönüyor. Bunlardan biri olan Burak Alüminyum, bankalarla olan borç yapılandırmasını tamamladığını ve konkordatodan çıkış hazırlığına girdiğini duyurdu. 95 yıllık şirket tarafından yapılan açıklamada “Zorluklara rağmen taahhütlerimizi yerine getirdik. İhracat portföyümüzü genişlettik. Bu süreçten güçlenerek çıkmayı başardık” denildi. Burak Alüminyum, ürünlerini 50’ye yakın ülkeye ihraç ediyor.

YENİ YATIRIMLAR DEVREYE GİRİYOR

İstanbul Esenyurt’ta 25 milyon avro yatırımla hayata geçirilen İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi açıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yollarına yakınlığıyla öne çıkan merkez, stratejik konumda bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar “İşimiz gıda ve içecek. Ürünlerimizi tüketicilere en taze ve hızlı şekilde ulaşana kadar, iyi şekilde muhafaza etmek öncelikli hedefimiz. Bu yatırımla da, başarılı teslimat oranımız yüzde 98’e ulaşacak” diye konuştu.