Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı dolayısıyla piyasaya yaklaşık 25 milyar lira girmesini beklediklerini belirten Palandöken “Piyasanın hareketlendiği ve kurban satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında, kötü niyetliler yine iş başında. Kalabalık pazarlara giden dolandırıcılar, sahte paralarla alıveriş yapmaya kalkışıyor. O yoğunlukta, bu paralar piyasaya çok çabuk yayılıyor. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız, özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Zabıta ve güvenlik güçleri de şüpheli hareketlerde bulunanları tespit ederek denetlemeli. Herkes sahte para konusunda bilinçlenmeli ki, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürülmesin” dedi.