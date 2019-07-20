Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayımlanan karar, yürürlüğe girdi. Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla, 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. Bu arada yeni belirlenen 1.500 TL’lik harç rakamına, Türkiye’de hem yerli hem de yabancı markaların orta sınıf çok sayıda telefonu bulunuyor. Söz konusu uygulamanın, Vestel ve GM gibi yerli markaların satışlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Kararı desteklediklerini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı “2017 yılında 149,20 TL olan harçlar, bugün bin 500 TL oldu. Bizler öncelikle, vergi oranlarımızın indirilerek yurtdışı ile fiyat makasımızın ortadan kalkmasını talep ettik. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda vergi indirimi söz konusu değilse, vatandaşlarımız arasında adaletsizlik olmaması ve sektörün olumsuz etkilenmemesi açısından, birçok sektörde olduğu gibi harçların yükseltilmesini talep ettik. Bu talebimiz karşılıksız kalmadı” diye konuştu.