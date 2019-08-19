İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5680 liradan alınan dolar 5,57 liradan, 6,1780 liradan alınan euro ise 6,18 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,17 liradan satılmıştı.
Dolar ne kadar? 19 Ağustos 2019 dolar fiyatları
19.08.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 19 Ağustos 2019 dolar fiyatları| Serbest piyasada dolar 5,57 liradan, euro ise 6,18 liradan haftaya başladı.
Etiketler : Dolar,
644693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644693.aspx
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