İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5680 liradan alınan dolar 5,57 liradan, 6,1780 liradan alınan euro ise 6,18 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,17 liradan satılmıştı.  