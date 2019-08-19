Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5680 liradan alınan dolar 5,57 liradan, 6,1780 liradan alınan euro ise 6,18 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,17 liradan satılmıştı.