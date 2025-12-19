Japonya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde faizi 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı. Bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) oy birliğiyle alınan kararla politika faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı. Bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

SON FAİZ ARTIRIMI OCAK AYINDA YAPILMIŞTI

BOJ'a göre, temel enflasyonun genel olarak yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi ile uyumlu bir seviyede olacağına dair temel senaryonun gerçekleşme olasılığı arttı. ABD ekonomisi ve ülkenin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler devam etse de azaldı.

Banka en son faiz artırımını 2025 Ocak döneminde yapmıştı.

