İran merkezli jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarını sarstı. Petrol fiyatlarını yukarı taşınırken bu durum bazı yatırımcılar için fırsata dönüştü. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri de Warren Buffett liderliğinde şekillenen yatırım stratejileriyle bilinen Berkshire Hathaway oldu.

Piyasalar sarsıldı, o kazandı 2 MİLYAR DOLARLIK DEĞER ARTIŞI MarketWatch verilerine göre, şirketin petrol ağırlıklı yatırımları kısa sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık değer artışı elde etti. Bu artış, şirketin devasa bilançosu içinde sınırlı görünse de portföy dengesi açısından kritik bir rol oynuyor.

Piyasalar sarsıldı, o kazandı! "KORUMA KALKANI" İŞLEVİ Berkshire’ın enerji stratejisinin temelinde, yükselen petrol fiyatlarının diğer varlık sınıflarında yaşanabilecek kayıpları dengelemesi yatıyor. Özellikle hisse senedi ve tahvil piyasalarında baskı oluştuğu dönemlerde, enerji yatırımları adeta bir “koruma kalkanı” işlevi görüyor.

Piyasalar sarsıldı, o kazandı! Bu stratejinin merkezinde ise Occidental Petroleum hisseleri bulunuyor. Berkshire, şirketteki büyük payının yanı sıra ileri vadeli alım haklarıyla (warrant) güçlü bir kaldıraç etkisi oluşturmuş durumda. Petrol fiyatlarındaki her yükseliş, bu pozisyonun değerini doğrudan artırıyor.

Piyasalar sarsıldı, o kazandı! VARİL 90 DOLARI AŞTI, HİSSELER ÇİFT HANELİ YÜKSELDİ Nitekim petrol fiyatlarının varil başına 90 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, Occidental hisseleri de çift haneli yükseliş kaydetti. Hisselerdeki yaklaşık 6 dolarlık artış, Berkshire’ın bu şirketteki yatırımına yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ek değer kazandırdı. Böylece toplam değer 13,6 milyar dolardan 15,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde S&P 500 gerilerken, enerji hisselerinin pozitif ayrışması dikkat çekti.

Piyasalar sarsıldı, o kazandı! 200 DOLAR SENARYOSU MASADA Öte yandan analistler, petrol fiyatlarında daha sert yükseliş ihtimallerini de gündeme getiriyor. Bazı senaryolara göre fiyatların 150 hatta 200 dolar seviyelerine kadar çıkabileceği konuşuluyor. Bu durumun enerji şirketlerine kazanç sağlarken, küresel ekonomi üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası