Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 5 milyon 185 bin 682 lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı alın teriyle büyüyen üretimi desteklediklerini ve üreticinin yanında durmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, "2 milyar 5 milyon 185 bin 682 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiğ süt için 1 milyar 354 milyon 352 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 412 milyon 529 bin 744 lira, hayvan gen kaynakları için 215 milyon 545 bin 750 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 6 milyon 128 bin 149 lira, bireysel sulama hibesi için 5 milyon 947 bin 503 lira, lisanslı depolarda ürün depolama kirası için 4 milyon 217 bin 628 lira, zirai don için 3 milyon 571 bin 475 lira, zeytinyağı için 2 milyon 152 bin 943 lira, AR-GE için 740 bin 490 lira destekleme ödemesi yapılacak.

