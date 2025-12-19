BUDO'nun İstanbul seferleriyle ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2026'dan itibaren varış noktası Kabataş olacak. Böylece yolcular metro, tramvay, füniküler ve deniz ulaşım hatlarına tek noktadan kolayca ulaşabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) İstanbul seferlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, İstanbul seferlerinin varış noktası Kabataş Transfer Merkezi olarak belirlendi.

TOPLU TAŞIMAYA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile BUDO yolcuları, daha kısa sürede ve yüksek konforla seyahat etme imkânına kavuşacak. Kabataş Transfer Merkezi sayesinde yolcular; metro, tramvay, füniküler ve deniz ulaşım hatlarına tek noktadan kolay erişim sağlayabilecek.

