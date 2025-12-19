Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 12 Aralık ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 829,90 milyar TL olarak gerçekleşti.

SON 4 HAFTANIN EN HIZLI ARTIŞI Önceki haftaya göre tüketici kredisi hacminde yaklaşık 42 milyar liralık bir artış gözlemlendi. Bu artış, aynı zamanda son 4 haftanın da en hızlı artışı olarak dikkat çekti. Geçen hafta konut kredisi hacmi 3,8 milyar TL artarken, ihtiyaç kredisi bakiyesi 37 milyar ve taşıt kredileri 850 milyon TL yükseliş gösterdi.

KREDİLERDE YIL SONU ETKİSİ TCMB’nin faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarında düşüş yaşanmıştı. İhtiyaç kredilerinde ise bankaların belli tutar ve vadelerde kampanyaları öne çıktı. Öte yandan otomobilde de yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Bütün bu faktörlerin kredi hacmindeki artışta ekili olduğu belirtiliyor.

En düşük oranlı konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? En ucuz kredi seçeneklerinde örnek geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? Detaylar haberimizde…

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ 19 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı konut kredileri şöyle: Ziraat Bankası: %2,49

QNB: %2,64

Akbank: %2,65

Halkbank: %2,69

Garanti BBVA: %2,74

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE 1 milyon TL konut kredisinin en düşük orana göre 10 yılda geri ödeme tablosu: Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: %2,49

Aylık Taksit: 26 bin 273 TL

Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ 19 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı taşıt kredileri şöyle: Kuveyt Türk: %3,01 (Kâr payı oranı)

Akbank: %3,10

Albaraka: %3,10 (Kâr payı oranı)

Türkiye Finans: %3,14 (Kâr payı oranı)

Garanti BBVA: %3,15

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE 250 bin TL taşıt kredisinin en düşük orana göre 2 yılda geri ödeme tablosu: Kredi Tutarı: 250 bin TL Kredi Vadesi: 24 ay Kredi Oranı: %3,01 Aylık Taksit: 16 bin 251 TL Toplam Geri Ödeme: 391 bin 461 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ 19 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı ihtiyaç kredileri şöyle: Alternatif Bank: %2,79

TEB: %2,99

QNB: %2,99

ON Dijital: %3,29

ING: %3,49

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE 125 bin TL ihtiyaç kredisinin en düşük orana göre 1 yılda geri ödeme tablosu: Kredi Tutarı: 125 bin TL

Kredi Vadesi: 12 ay

Kredi Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 13 bin 32 TL

Toplam Geri Ödeme: 156 bin 388 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası