Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döner üretiminde etin kalitesi kadar satıcılar da önemli. Dönerde standardın korunması için harekete geçen Döner Üreticileri Derneği (DÜBİDER) bu işi yapacak meslek erbabının da sertifikasyondan geçmesini talep etti. Türk dönerinin küresel bir lezzet haline geldiğini belirten DÜBİDER Genel Başkan Vekili Muhammet Nezif Emek, dönerin geleneksel lezzetinin korunması için yıllardır büyük mücadele verdiklerini kaydederek, bundan sadece üretenlerin değil, büfelerin de sorumlu olduğunu söyledi. Emek, “Bu yüzden üretim sürecinde TSE başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşun denetiminden geçerek sertifikalandırılan dönerin satışına da sertifika zorunluluğu getirilmelidir. Türkiye’de büyük döner üreticilerinin önemli bir bölümü bu zorlu sertifikasyon sürecini milyonlarca liralık yatırımlar yaparak geçiyor. Ancak tüketiciye ulaşması noktasında yaşanılan sıkıntılar, bir de merdiven altı üretimle mücadelemiz var. Bu konuda ilgili kurumlarla girişimlerimiz sürüyor” dedi.

SATICILAR DA TİTİZ OLMALI

Emek, son tüketiciye gelene kadar geçen süreçte üreticilerin gösterdiği titizliği satıcıların da göstermesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu noktada uyulması gereken kuralları ve standartları daha üst düzeye çekmeliyiz. Tüketicinin sağlığını, ürünlerimizin lezzetini ve kalitesini her aşamada korumak zorundayız. Bu titizliğimiz sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde ‘döner’ adı altında satılan yiyecekler için de göstereceğiz. Bu konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na geniş çaplı bir rapor halinde sunacağız. Denetimlerde STK temsilcilerinin de yer alması için hazırlığımız var. Bu tür çalışmalar merdiven altı üretimin önüne geçerken, döner büfelerinde yapışan satışlara da disiplin getirecektir. Bakanlığımızdan; sertifikalı tohum, sertifikalı organik tarım gibi uygulamalarıyla sektöre getirdiği standartlar adına, döner konusunda da destek bekliyoruz. Sertifika süreci Türk dönerinin marka gücünü daha da artıracaktır.”