Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı ve 142 bin 810 oldu. Asıl dikkat çeken, ipotekli satışlar oldu. Konut kredisi faiz oranları, yüzde 0,98’e düşerek tüketicinin alım gücü önemli ölçüde artmıştı. Faizlerde yaşanan bu gerileme ile, vatandaşın ev almak için harekete geçtiği net şekilde görüldü. Kredi ile yapılan konut satışları ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525 artarak 50 bin 411’e yükseldi. Toplam içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul, 8 bin 408 konut ve yüzde 16,7 payla ilk sırada yer aldı. Bu arada yabancılara yapılan konut satışları ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 4 bin 272 oldu. Irak vatandaşları 597 alımla ilk sırada yer aldı.