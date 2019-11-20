Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kur saldırısı sebebiyle ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı alınan önlemler piyasalarda dengeleme sürecini sağladı. Şirketler yapılandırmalarını gerçekleştirerek nefes aldı, faizler düşürülerek vatandaşın önündeki sis bulutu dağıtıldı. Dengeleme sürecinin ardından sıra yeniden üretim artırılması için de kredi musluklarının KOBİ’ler için açılmasına geldi. Dengeleme sürecinin ardından toparlanmanın 3. dalgasında üretimi desteklemek için düşük fazli krediler kullandırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB’in bankalarla yaptığı protokolde firmalar lehine değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bakan Mustafa Varank “KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı’nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı” dedi.

700 KOBİ YARARLANDI

Kredi Garanti Fonu ile imzaladıkları protokolle KOBİ Finansman Destek Programı’nı devreye aldıklarını hatırlatan Varank, şunları kaydetti: Bu yeni programda, KOSGEB’in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin liraya kadar, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlıyoruz. Finansal piyasalardaki son dönem eğilimleri ve ekonomideki canlanmayı da dikkate alarak KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB’in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı’nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ’ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler.

3,5 MİLYAR LİRALIK HİBE

Firmaları, proje esaslı araştırma ve teknoloji geliştirmeye teşvik ettiklerini, böylece hem kendi aralarında hem de üniversitelerle iş birliği geliştirmelerini sağladıklarını kaydeden Varank “Son 5 yılda, 7 bin 500 firma ve üniversitenin 9 binin üzerindeki projesine yaklaşık 3,5 milyar lira hibe verdik. Kendi firmalarını kuran bin 112 girişimciye Tekno-Girişim Sermaye Desteği Programıyla (BiGG) 194 milyon lira kaynak kullandırdık.” ifadelerini kullandı.