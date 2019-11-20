Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Madenciliği daha cazip hâle getirmek istediklerini dile getiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, madencilik ve jeoloji öğrencilerine asgari ücretle burs vermeyi planladıklarını söyledi. Dinçer “Bu konuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte çalışma başlattık. YÖK ile birlikte madencilik ve jeoloji fakültelerinin öğrencilerine asgari ücret ile burs vererek çok daha nitelikli öğrencileri üniversitelere, bu sektörün geleceğine emanet etmek istiyoruz” dedi. Dinçer, madencilik ve jeoloji bölüm öğrencilerinin eğitimi için de bir model önerisine sahip olduklarını belirterek “7+1, yani yedi sömestir okulda, bir sömestir sanayide veya madende çalışan öğrencileri mezun etmek istiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimizi başlatıyoruz ve liseler ile ortaokullarda, madenciliği ve yerli kaynakların öneminden daha çok bahsedilmesi yönünde müfredata eklemeler yapılmasını sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Dinçer ayrıca, madencilik algısını yükseltmek ve sürdürülebilir doğru madencilik faaliyetleri için 50 ilde “Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu” paneli düzenleceklerini bildirdi.