Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce ING ve Kuveyt Türk, konutta yüzde 0,98 oran uygulamaya başlamıştı. Dün de Alternatifbank yüzde 0,98 faizi tüm kredi tutarı ve vadelerde uygulamaya başladı. Sektörün iki dev bankası Akbank ve Yapı Kredi de konut kredisi faiz oranını bütünvadelerde yüzde 0,99 olarak uygulamaya başladı. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, ekonomik şartlardaki gelişmelerle avantajlı hizmetleri sunmaya devam edeceklerini söyledi. Konutta faiz oranını yüzde 0,99’a çeken Yapı Kredi’nin Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de yüzde 0,99 faiz oranını, mevcut kredisini Yapı Kredi’ye taşımak isteyenlere de uygulayacaklarını söyledi. Geçtiğimiz ay ING 120 aa kadar vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 0,98’e düşürmüş, ardından Kuveyt Türk de yaptığı hamle ile konut kredisinde kâr oranını yüzde 0,98’e düşürmüştü.