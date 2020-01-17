Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Ardından meslek mensuplarının sayı ve niteliklerine yönelik çalışma yapılacak. Bu doğrultuda, istihdam ve sosyal güvenlik gibi konularda mevcut işgücü sistematik bir şekilde izlenecek ve kayıt altına alınacak. Böylece kısa, orta ve uzun vadede hangi mesleklerde yetişmiş elemana ihtiyaç duyulacağı belirlenerek eğitim ve istihdama yönelik politikaların geliştirilmesi sağlanacak. Proje, iş bulma kurumlarının rehberlik hizmetlerine de katkı yapacak. Sistem, kişi ve kuruluşlara mesleklerin yeterlilik düzeyleri ve dahil oldukları sektörlerin kapsamı konusunda doğru bilgi verecek. Böylece mesleğini icra ederlerin kariyer planlamasını doğru yapması sağlanacak.