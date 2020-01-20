Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Destek ödemelerinde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını belirten Bakan Pekcan “3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek devlet desteğine ulaştık. 2020’de de mal ve hizmet ihracatımız için toplam 3,8 milyar liralık destek bütçemiz var. Bunun 3,1 milyar lirası mal ihracatı için ayrıldı. Hedefimiz, bu bütçenin tamamını kullanmak” dedi. 2019’da ‘Marka’ ve ‘Turquality’ programları kapsamında da toplam 685 milyon lira ödeme yaptıklarını anlatan Bakan Pekcan “Hâlihazırda 188 firma 199 markasıyla ‘Turquality’, 124 firma da 126 markasıyla ‘Marka’ programı kapsamında destekleniyor” diye konuştu.