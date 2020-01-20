Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre; 110 ülkeye toplam 4 bin ton çay sattık. En çok ihracat yapılan ülke 5,9 milyon dolarla Belçika oldu. Onu 2 milyon dolarla Almanya, 1,7 milyon dolarla KKTC izledi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut “ÇAYKUR’un uluslararası gıda fuarlarına katılarak tanıtım yapması, ihracatımıza çok büyük katkı sağladı” dedi.