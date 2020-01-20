Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre; 110 ülkeye toplam 4 bin ton çay sattık. En çok ihracat yapılan ülke 5,9 milyon dolarla Belçika oldu. Onu 2 milyon dolarla Almanya, 1,7 milyon dolarla KKTC izledi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut “ÇAYKUR’un uluslararası gıda fuarlarına katılarak tanıtım yapması, ihracatımıza çok büyük katkı sağladı” dedi.
110 ülkeye çayımızı sattık
20.01.2020 - 05:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 06:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’den geçen yıl gerçekleştirilen çay ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 15 arttı ve 15,3 milyon dolara ulaştı.
Etiketler : siyah çay,karadeniz çay,
676190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/676190.aspx
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