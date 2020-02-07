Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayi alanındaki geliştirdiği yerli ve millî teknolojiler, Yunanistan’da sık sık gündeme geliyor. Bunlardan biri olan HAVELSAN’ın kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlerde ortaya çıkabilecek riskleri önlemek için geliştirdiği yerli yazılım sistemi KBRN-BS, Yunan basınında paniğe yol açtı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen sistem, 2 Şubat tarihli gazetemizde “Gizli tehdide yerli kalkan” başlığı ile yayımlanırken, haber Yunan basınında da yer aldı. Yunanistan’daki Pentapostagma isimli haber sitesi, haberimize atıfta bulanarak kara propaganda yaptı. “Türkiye biyo-savaş endüstrisine girdi: HAVELSAN biyolojik tehdit tespit sistemleri geliştiriyor” başlıklı haberde, “Türkiye artık biyolojik kimyasal silahların rolünü oynamakta, savunma sanayini sürekli geliştirmekte, böylece Ankara’nın tehditleri artırmakta. Tabii Türkiye, Suriye’de Kürtlere karşı yaygın olarak kullandığı kimyasal silahlara zaten aşina” ifadelerine yer verilerek algı oluşturulmaya çalıştı.



TÜRKİYE’Yİ SINIRLANDIRMALIYIZ

Haber sitesi ayrıca Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kıskaca almaya çalışan Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de çağrı yaparak, “Türkiye’yi sınırlamak için derhal harekete geçmeli ve savunma sanayisine odaklanmalı” dedi.



SİSTEMİ İNSANLIK İÇİN GELİŞTİRDİK

Öte yandan gazetemize konuşan HAVELSAN yetkilileri, KBRN-BS sisteminin kimyasal ya da bir nükleer tehdit olmadığı belirterek “Tam tersi kimyasal ve nükleer tehditlere karşı ortaya çıkabilecek her türlü riski ortadan kaldıracak, tüm insanlık için bir çözüm geliştirdik“ diye konuştu.





Yeni yerli yazılımı 2 Şubat’ta sayfamıza taşımıştık.



TEHDİDİ ALGILIYOR

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Bilgi Sistemi (KBRN-BS), zehirli gaz, kimyasal sızıntılar, biyolojik maddeler, kirli fabrika atıkları, nükleer atıklar ve kitle imha silahı tehditlerinin nerede olduğu, ne yöne yayıldığı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini tespit edebiliyor. Sistem, aynı zamanda deprem gibi doğal afetlerde ortaya çıkan beklenmedik tehlikelere karşı da kullanılabiliyor. KBRN-BS yazılımına yer ve zaman verileri girildiğinde tehlikenin haritası çıkarılabiliyor, risk altındaki bölgelerin nüfus verileri ile kişilerin olaydan nasıl etkileneceği değerlendirilebiliyor.