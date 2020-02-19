Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu projelerle 14 bin 839 kişiye istihdam imkânı sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu desteklerden yararlanmak için 81 ilde başvuruların 14 Kasım 2019’da sona erdiğini hatırlattı. Pakdemirli, bu kapsamdaki 6 bin 591 başvuru içinden 2 bin 783’ünün bakanlığa gönderildiğini, 2 bin 745’inin ise desteklemeye uygun görüldüğünü ifade etti.



Desteklemeden yararlanacak projelerin 375’i bitkisel ürünlerin, 80’i hayvansal ürünlerin, 15’i de su ürünlerinin işlenme, paketlenme ve depolanmasını içeriyor. 58 çelik silo, 53 soğuk hava deposu bulunurken, 35 yenilenebilir enerji kullanan sera, 66 yenilenebilir enerji üretim tesisi projesi, 10 hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması projesi oldu. 371 büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetiştiriciliği ile su ürünleri ve kültür mantarı üretim yatırım projesi hibe verilerek desteklenecek. Aynı zamanda 10 kırsal turizm yatırımı, 1659 çiftçilik faaliyetinin geliştirilmesi, 12 el sanatları ve katma değerli ürünler, 1 bilişim sistemi yatırımı hibe ile desteklenen projeler arasında yer aldı.