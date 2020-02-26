Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Yeni konseptini ‘Makineleri Üreten Makineler’ olarak belirleyen fuar, sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara kadar ihtiyaç duyulan tüm ekosistemi bir araya getirecek. Fuar, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize ediliyor. Türkiye makine sanayiinin uluslararası alanda bir üst lige çıktığını ifade eden Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Başta Almanya, Rusya, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Yunanistan, Fas, Ukrayna olmak üzere 100’ü aşkın ülkeden satın alma heyetlerini ağırlıyor olacağız” dedi. Yeni yılın küresel büyüme beklentilerini olumsuz etkileyecek gelişmelerle başladığına dikkat çeken Kühnel “Özellikle Çin’de yaşanan virüs salgını, Avrasya bölgesindeki ticari işbirliklerinin önemini daha da arttırdı. Dünya ticaretinin olağan seyrinde devam edebilmesinde Türkiye gibi hızlı gelişen ülkeler önemli bir rol üstlenecek. Türk firmaların son teknoloji üretim potansiyelini sergileyeceği alan da bu yıl yine WIN EURASIA olacak” diye konuştu.



ÇİN VE GÜNEY KORE İPTAL ETTİ

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın da Çin ve Güney Kore’nin fuara katılımlarını iptal ettiğini söyledi. Ertaşkın, fuarda Türkiye’nin ilk endüstriyel 5G uygulamaları olan insan-robot-bulut ve sensör etkileşiminin canlı olarak test edileceğini kaydetti.

Yatırımın yeni adresi Türkiye

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Sefa Targıt ise “Çin’de ortaya çıkan salgından en hızlı etkilenecek sektörlerin başında makine imalat sanayii gelmektedir. Üretimin batıya doğru çekilip makine geliştiren ülkeler arasında daha dengeli bir şekilde paylaştırılacağı bir geçiş dönemine girilebilir. Coğrafya değiştirecek yatırımların yeni adres adaylarının başında Türkiye var. Sektör ve sektörel fuarlar, bu gelişmeye odaklanmalı” ifadelerini kullandı.



TOGG’u yerli makineler üretsin

Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği (ROBODER) Başkanı Gürel Yılmaz, dünyada 100 milyar dolar olan robot pazarının Türkiye’de 250 milyon dolar olduğunu beş yılda 1 milyar dolara çıkacağını söyledi. Sektörde yerliliğin yüzde 18-20 olduğunu ifade eden Yılmaz, yerli mühendislerin geliştirdiği, test ettiği, Türk işçisinin emeğiyle üretilecek yerli otomobil TOGG’u üretecek makinelerin de yerli olması gerektiğini kaydederek “Biz ROBODER olarak yerli aracımızın tüm tesislerini yapabileceğimizi, buna talip olduğumuzu ilan ediyoruz” dedi.