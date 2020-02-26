Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Platform, Türkiye’de teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir toplum yetiştirme hedefini gerçekleştirecek altyapının kurulması yönünde çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa bir yıl boyunca kodlama eğitimi verilecek. Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik “Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi” de kuracak. Platform ile meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine etkin ve üretken bilgisayar kullanımı, üç boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya yönetimi ve web tasarım eğitimi de verileceğini belirten Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu “Platform olarak hedefimiz, teknolojiyi üretirken kullanabilen, mesleğine entegre edebilen bireyler yetiştirmek” dedi.