Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle tüm dünya zor günlerden geçiyor. Virüsün yayılmasını engellemek için insanlar evlere kapanırken, bunu fırsat bilenler ise maske ve dezenfektan ürünleri başta olmak üzere gıda ürünlerinde fiyatları artırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fırsatçılara geçit vermeyeceklerini belirterek “İlk anda fahiş fiyatlar için devreye girdik. 3 Mart’ta 13 firmadan 9’una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191’ine ceza kesildi. Afişe etmedik, ayın ikisinde (bugün) Reklam Kurulunun gerekçeli kararı firma isimleriyle birlikte yayınlanacak. Fahiş fiyat keşke olmasaydı ama buna izin vermeyiz, cezalar sürecek. Fiyatlarda aşağı yönlü bir gidiş var. Örneğin ilk günlerde makarnaya saldırdılar. Türkiye’de 1 milyon 750 bin ton makarna üretiliyor, yıllık tüketim 750 bin ton. Bir milyon ton fazlamız var. Gıdada ihracatı yapan bir ülkeyiz, biz bu konuda gereğini yapıyoruz. Tüketicilerimiz fahiş fiyatı bildirsin” dedi. Şu an e-Ticaret ve kargo konusunda aksama yaşanmadığını dile getiren Pekcan hizmetlerde herhangi bir gecikme söz konusu olmadığını söyledi.

İHRACAT YÜZDE 17 AZALDI

Virüsün ticarete etkilerini de değerlendiren Bakan Pekcan, ihracatta yüzde 17 oranında azalma öngördüklerini ifade etti. Irak’la ticaretin temassız olarak devam ettiğini, bazı limanlardan da konteynerlerin temassız olarak Ro-Ro gemileriyle gönderildiğini dile getiren Pekcan şunları kaydetti: Türkiye’ye gelmeden önce virüsün dünya ekonomisine etkilerini incelemek lazım. Sürekli aşağı yönlü revize var. Talebin azalması siparişlerin durması bizi de etkiledi. İran’a ihracatın yüzde 80 azaldığını görüyoruz. İhracatta azalma var. İspanya ve İtalya’ya yüzde 40 azalma var, Fransa’ya yüzde 32.5, İngiltere’ye yüzde 12 ihracat azalması var. İhracatta yüzde 17’lik düşüş bekliyoruz. Temassız ticaretle bunu kısa sürede toparlayacağız.

Dünyanın korumacılıktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Pekcan şöyle devam etti: Türkiye olarak adil ticaretten yanayız. Bu konuda görüşlerimizi G20’de paylaştık. Ülkeler bazı ticari tedbirler aldı. Kısa süreli, şeffaf ve çok sert olmaması için ortak karar çıktı. İki ay teknik gruplar çalışacaklar, iki ay sonra G20 ticaret bakanları toplantısı tekrar yapılacak. Türkiye olarak biz göçmenlerin olumsuz etkilenmemesi için bunun da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdik.