Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normal sayaç okumalarının yapılamadığı durumlarda ise son iki yılın aynı ayına ait tüketim ortalamasının dikkate alınacağını ifade eden Arslan “Diğer taraftan karantina uygulaması da dâhil herhangi bir sebepten okunamayan bir sayaç varsa abonelerimiz kendi sayacındaki endeksin fotoğrafını çekip dağıtım şirketine online veya çağrı merkezi aracılığıyla ileterek tüketim miktarına göre faturasının oluşturulmasını sağlayabilmektedir” dedi. Arslan, doğalgazda genel uygulama olarak faturaların sayaç endeksi üzerinden alınan tüketimlere göre düzenlendiğini vurgulayarak “Kapalı bir iş yerine geçmiş dönem tüketimlerine bakılarak tahmini bir fatura gönderilmesi kesinlikle söz konusu olamayacaktır” bilgisini verdi.