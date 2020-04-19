Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretilen BOREL, ePttAVM’den iki günde 28 bin sipariş aldı.

7,45 TL’DEN SATIŞA SUNULDU

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu ePttAVM’nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, vatandaşın başta hijyen ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla seri üretimine başlanılan BOREL’e satışa çıkardığımız ilk andan itibaren vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi. BOREL’i tüm vatandaşlarımız ePttAVM üzerinden güvenle sipariş edebilirler. 100 ml’lik BOREL’i Enerji Bakanlığı’nın önerdiği satış fiyatı olan 7,45 TL’ye vatandaşlarımız temin edebilirler. Şu an için maksimum 5 adet alım limiti bulunuyor. Aynı şekilde üretim çalışmalarının devam ettiği bilinen 1 ve 5 litrelik BOREL’ler de üretimi tamamlandığında platformumuzda yer alacak” dedi.

STOK SIKINTIMIZ BULUNMUYOR

Çevikoğlu ayrıca kamu iştiraki olan kuruluşlar Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Çaykur gibi işletmelere ait gıda ürünlerini de platformları üzerinden sunduklarını ifade ederek, “Vatandaşımızın ne gıda ne de hijyen ürünleri noktasında hiçbir endişesi olmasın. Gıda, dezenfektan, temizlik malzemeleri gibi vatandaşlarımızın özellikle bugünlerde daha fazla ihtiyaç duyduğu her türlü ürün depolarımızda mevcuttur. Stoklarımızda hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Bu zor günleri evde kalarak daha rahat atlatabilmemiz için de vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, siz evde kalın, biz size ulaştırırız” diye konuştu