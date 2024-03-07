7 Mart (bugün) borsada en çok düşen hisseler! Kâr satışında önden koştular...

Borsa İstanbul’da değer kayıpları sürerken, bazı hisseler endeksten daha hızlı geriledi. Vestel, ASELSAN, Kale Seramik, ASTOR Enerji ve Girişim Elektirik (GESAN); son 8 günde yüzde 15 ve üzerinde değer kaybı ile başı çekti. TÜPRAŞ ise bu süreçte yüzde 5 yükselişle, endekse pozitif katkı sunmaya çalışan hisseler arasında başı çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da 26 Şubat Pazartesi günü 9450 ile rekor seviye görüldükten sonra kâr satışı süreci başladı. 6 Mart’a kadar devam eden sekiz işlem gününde yüzde 8 gerileyen endeks, 8744 puandan kapanış gerçekleştirdi. Ancak bu süreçte bazı hisselerdeki değer kayıpları daha yüksek seyrederken, bazılarının ise düşüşe direndiği ve hatta yükseldiği görüldü.

EN FAZLA DÜŞEN HİSSELER

Borsada en prestijli 50 şirketin ligi olarak bilinen “BİST50” endeksine dahil hisselere bakıldığında; son sekiz işlem gününde Vestel Elektronik yüzde 17,80, ASELSAN yüzde 17,50, Kale Seramik yüzde 17,40, ASTOR Enerji yüzde 15,30, Girişim Elektrik yüzde 15,15, İş Bankası C yüzde 14,35, Europower Enerji yüzde 13,90, ALFA Solar yüzde 13,10, Halk Bankası yüzde 11,35, CW Enerji yüzde 11,25 gerileme ile “en çok düşenler” liginde ilk 10’da yer aldı.

ENERJİ SEKTÖRÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada Kardemir D, Yapı Kredi Bankası, Konrolmatik, PETKİM ve Türk Telekom da yüzde 10 civarında değer kaybı yaşayarak, endeksten daha kötü performans gösterdi.

Bu süreçte özellikle enerji, bankacılık ve sınai sektör hisselerinde gerileme dikkat çekerken; analistler, özellikle enerji sektöründe yükselişlerin daha hızlı gerçekleştiğini ve düşüşte de bu sektörün önden gittiğini aktarıyor.

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

Borsadaki gerilemeye direnen büyük hisseler de oldu. Son 8 günlük süreçte BİST50 liginde TÜPRAŞ yüzde 5,23 primle en çok yükselen hisse olarak öne çıkarken; onu yüzde 3,24 ile Koza Altın, yüzde 1,46 ile Ford Otosan takip etti. Doğuş Otomotiv yüzde 0,18 ile stabil ilerlerken; Migros, Koza Altın, TAV Havalimanları, TOFAŞ ve ODAŞ Elektrik yüzde 2’nin altında değer kayıplarıyla “sınırlı” gerileyenler arasında yer aldı.