70 derecede hasat ediliyor! Tam 25 bin tonluk ürün bekleniyor… Çiftçiler sevinçten havalara uçacak

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 3 bin dekar serada yetiştirilen ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören Sakar domatesinden bu yıl 25 bin tonluk rekolte bekleniyor. Geçen yıl yüz güldüren üründen bu yıl da çiftçiler umutlu…

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya ilçesinde yetişen ve halk arasında Sakar domatesi olarak anılan domatesin geçen yılki hasadında, çiftçinin yüzünü güldürmüştü. Türkiye'nin dört bir yanına satılan domates, oldukça tercih ediliyor. Sıcaklıklardan dolayı sabah saat 05.00'da hasat edilmeye başlanan domateslerin yetiştiği seraların içerisi 70 derece sıcaklığı bulabiliyor.

25 BİN TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Bu yıl da verimden umutlu olan çiftçiler, olgunlaşınca toplanacak olan domatesin hasadı için hazırlıklarını tamamladı. İlçede 3 bin dekar örtü altında yetişen domateste bu sene beklenen verim ise 25 bin ton. Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, domates toplayıp üreticiden bilgi aldı.

SABAH ERKENDEN HASADI YAPILIYOR

İlçenin ünlü domatesi hakkında konuşan Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, "Sarıcakaya domatesimiz, halk arasında "Sakar domatesi" olarak bilinir. İlçemizde yaklaşık 3 bin dekar örtü altı, yani sera alanında üretim yapılıyor. Bu sene üreticilerimize verdiğimiz desteklerle birlikte yaklaşık 25 bin ton üretim bekliyoruz. Bu miktarın artacağını umuyorum. Evet, üreticilerimiz bu konuda oldukça tecrübeli, biz de onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. Sabahın erken saatlerinde, sıcaklığın daha düşük olduğu vakitlerde, saat 05:00-06:00 gibi üreticilerimiz hasada başlıyor ve 09:00-10:00 gibi bitiriyor. Öğleden sonra, akşama doğru kısa bir süre daha hasat yapılıyor. Öğlen saatlerinde hasat yapılmıyor, çünkü bilenler bilir, seralarda sıcaklık 70 dereceye kadar ulaşabiliyor. Bu yüzden böyle bir çözüm yolu bulunmuş durumda" dedi.

LEZZETİ VE KOKUSU BİR BAŞKA…

Uzun yıllardır çiftçilik yapan Mustafa Ay ise yetiştirdiği domatesin lezzeti konusunda iddialı olduğuna dikkat çekti. Hasat hakkında konuşan Ay, "Yeşillik olarak roka, maydanoz, tere, dereotu; sebze olarak domates, patlıcan, biber, yani hemen her çeşit burada yetişiyor. Buradan çıkan ürünler genellikle İstanbul ve Ankara pazarlarına gidiyor. Eskişehir pazarı da alıyor, ama asıl büyük pazarlar İstanbul ve Ankara. Lezzete bakın, Antalya domatesiyle yan yana koyun, yiyin, lezzetine bakın. Çok teşekkür ederiz, geldiğiniz için sağ olun, Allah razı olsun. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Domatesimizi gördü, çayımızı gördü, inşallah bize de bir faydası olur. Evet, kendisi domatesi topladı, gördü, çiftçinin çilesini gördü. Bu bizim için çok iyi oldu. Şu ağrı, sizin gelmenizle biraz hafifledi. Zaten genelde onu yapıyoruz, makasla kesiyoruz. Evet, aynen öyle. Kokusu da gerçekten güzel, domateslerimizin kokusu bir başka. Topraktan mı bilmiyorum, ama domateslerimizin lezzeti bir başka. Sarıcakaya domatesi bu., "Sakar domatesi" dediğimde her şey değişiyor" dedi.