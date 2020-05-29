Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normal dönemde 411 yolcu taşıyan YHT'nin kapasitesi 185 kişiye indirilirken ilk sefere 84 yolcu katıldı. Dün sabah 07.00'deki Ankara-İstanbul treninin uğurlamasına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hareket saatinden önce trene binerek yolcularla sohbet etti, iyi yolculuklar diledi. Bakan Adil Karaismailoğlu "Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz YHT seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. En kısa sürede seferlerimizi, yerli üretimimiz olan 'Millî Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanı’mızın da her seferinde vurguladığı gibi maske, mesafe ve temizlik 'yeni normal'in vazgeçilmezleri. Bu sebeple de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak" dedi. Tekrardan başlayan seferler için toplamda 2.500'ün üzerinde bilet satıldı.