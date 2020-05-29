Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurul; piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik tedbirleri alacak, uygulanmasını sağlayacak, denetimleri yapacak. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alabilecek. Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, 10 günden az olmamak kaydıyla savunma süresi tanınacak. Fahiş fiyat tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Tüketici dernekleri ise bu cezaların stokçuyu ve fiyat artışlarını caydırmaktan uzak olduğunu belirtiyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, matbu cezalar yerine ciroya göre ceza olması gerektiğini savundu. Ağaoğlu "İlk bakışta 100 bin lira ve 500 bin lira büyük miktarlı cezalar gibi görünse de, caydırıcı olmayacağını düşünüyorum. Türkiye çapına yayılmış bir zincir marketin, sadece bir mağazasının 1 saatlik cirosudur 100 bin lira... Bu nedenle o miktar, söz konusu marketi caydırmayacaktır. Ancak tek şubeli ya da yerel bir markette büyük sarsıntı yapar, hatta batırır. Bu sebeple toplam ciro ve şube sayısı dikkate alınmalı, denge sağlanır ve daha caydırıcı olur" diye konuştu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün de, üretici ve aracı firmaların yaptığı zamlardan perakende mağazalarının sorumlu tutulduğunu belirterek, fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya çıkarılması için tedarik zincirinin denetlemesinin şart olduğunu bildirdi.