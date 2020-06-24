Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir talebe rağmen maskede bolluk yaşandığını ifade ederek "Maskeyle ilgili bir sıkıntı yok. Gross marketlerdeki fiyatlarda da 0,50 kuruşlara kadar alım maliyetleri düştü. Ancak kuruma kayıtlı olmayan, tesadüfen maske üretmeye kalkanlar; meltblown (maskenin filtre özellikli katmanı) filtresine de, başka özelliğine de dikkat etmeyebilir. Sadece kâr odaklı yaklaşımı olan insanların yapmış olduğu yanlışlıkları biz medikal sektörü olarak kabul etmiyoruz. Üzerimize de alınmıyoruz. Sektörümüzde standartlarımız ilaç sektörü kadar keskin ve kati. Dolayısıyla sektörümüzde olumsuz ürünlerin olma şansı yok. Ama sektörümüzün dışında bu ürünleri üretenlerin kalitesinden ve standardından da bizim sorumlu tutulmamız doğru değil” dedi. Güvensiz ürünlere karşı uyaran Demir "Üzerinde CE işareti olmalı. Sağlık Bakanlığına kayıtlı olmayan, piyasada satılan ürüne tüketicinin rağbet etmemesi lazım. Bu tip ürünler fiyatına bakılarak, sırf ucuz diye alınmamalı. Çünkü bu insan sağlığını ilgilendiren bir konu. Güvensiz bir maske çok tehlikeli. ‘Maskem var’ diye insanların daha kontrolsüz hareket etme ihtimali var. Dolayısıyla doğru maske takılması önemli” diye konuştu.

KUMAŞI KARABORSAYA DÜŞTÜ

Tulum ve önlük üretiminde kullanılan kumaşla ilgili gelişmelere değinen Demir “Nonwowen kumaşın ihracatı izne tabi olmaksızın direkt yapılabiliyor. Maalesef kumaşta ülkemizde kıtlık ve karaborsa piyasası oluşması akıl alır gibi değil. Karaborsa yüzünden, Ocak’ta 2 dolar olan kumaş şu anda 10-12 dolar. Buna çare bulunması lazım” dedi.