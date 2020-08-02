Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet-millet el ele vererek yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edildiğini kaydeden Bakan Selçuk “1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye biner lira nakdî destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yapılan ödemelere dair bilgileri de paylaşan Bakan Selçuk, vatandaşlara sağlanan desteğin 30 milyar liraya yaklaşıldığını duyurdu.