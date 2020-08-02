Devlet-millet el ele vererek yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edildiğini kaydeden Bakan Selçuk “1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye biner lira nakdî destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yapılan ödemelere dair bilgileri de paylaşan Bakan Selçuk, vatandaşlara sağlanan desteğin 30 milyar liraya yaklaşıldığını duyurdu.
2 milyar TL bağış 1,2 milyon haneye
02.08.2020 - 03:09 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyası’’na bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını belirtti.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
722167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/722167.aspx
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