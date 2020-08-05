Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen bütün rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre haziranda 53,9 değerini alan manşet PMI, temmuzda 56,9 gerçekleşirken Şubat 2011’den beri en yüksek seviye olarak kaydedildi. PMI, mart, nisan ve mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti. Şartların normalleşmeye devam etmesi ve müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlaması, Türk imalatçılarının yeni siparişlerinde üst üste iki ay artış gerçekleşmesini sağladı. İSO Türkiye Sektörel PMI temmuz ayı verilerine göre de Türk imalat sektöründeki canlanma devam ederken, birçok alt sektörün faaliyet koşullarında önceki aya kıyasla güçlü iyileşme yaşandı. Takip edilen 10 sektörden sekizi temmuzda üretim artışı kaydetti. Böylece üretimde artış kaydeden sektör sayısı Covid-19 sonrası toparlanma başladığından beri en yüksek düzeye ulaştı. En güçlü genişleme kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektöründe gerçekleşirken metalik olmayan mineral ürünler, ana metaller, makine ve metal ürünler, ağaç ve kağıt ürünleri gibi sektörlerde de üretim, belirgin bir şekilde artış gösterdi. On sektörün yedisinde yeni siparişler, 10 sektörün dokuzunda istihdam arttı.

Pozitif beklentiler güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından PMI verisine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu, tarihî bir dönüm noktası, Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor” ifadelerini kullandı. Albayrak, dış ticaretle ilgili yaptığı paylaşımda ise, şunları kaydetti: Cari denge, yılın ikinci yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek. Türkiye, temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020’nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Bütün ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz.