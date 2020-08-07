Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga 1,8 milyar dolara satın aldığı Türk oyun firması Peak Games'in ardından hyper-casual (hiper basit) oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic'i de 168 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Zynga resmî Twitter adresinden duyurduğu habere göre şirket hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan İstanbul merkezli Türk oyun şirketi olan Rollic ile anlaşmaya vardı. Açıklamada Rollic'in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği vurgulanırken Rollic'in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı sağlayacağı vurgulandı.

YÜZDE 80’İ 168 MİLYON $

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zynga CEO’su Frank Gibeau, 2020 yılında dünya çapında en hızlı gelişen hyper-casual geliştiricisi ve yayıncılarından biri olan ve harika bir takım tarafından yönetilen Rollic’in alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi. Rollic Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal ise Rollic ekibinin Zynga'ya katılmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi. Vardal “Hiper-casual konusundaki uzmanlığımız, Zynga’nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan reklamdan para kazanma ve dünya çapındaki yayıncılık kalitesine mükemmel uyum sağlıyor” ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre ilk olarak Zynga, Rollic'in yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın alacak. Rollic'in kalan yüzde 20’lik bölümü ise önümüzdeki üç yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek. Zynga geçen aylarda da İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games'i rekor bir fiyatla 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu.

164 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

Oyun sektörü her geçen gün daha da popüler hâle geliyor. 2022 yılına kadar 196 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen oyun sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biri olarak kabul ediliyor.