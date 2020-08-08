Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, ihracat için Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığından izin alınması uygulamasına son verildi. İhracatın izne bağlandığı dönemde 6-8 lira arasında dalgalanan limonun kilogram fiyatı hemen yükseldi. Pazar, manav ve marketlerde fiyatlar çıktı ve en düşük fiyat 10 lirayı bulurken, bazı marketlerdeki fiyatın 12,50-13,00 lira olduğu görüldü.