Buna göre, ihracat için Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığından izin alınması uygulamasına son verildi. İhracatın izne bağlandığı dönemde 6-8 lira arasında dalgalanan limonun kilogram fiyatı hemen yükseldi. Pazar, manav ve marketlerde fiyatlar çıktı ve en düşük fiyat 10 lirayı bulurken, bazı marketlerdeki fiyatın 12,50-13,00 lira olduğu görüldü.
Limon ihracatında izin kalktı, fiyat arttı
08.08.2020 - 04:16 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından bağışıklığı artırma gayretleri sebebiyle tüketimi arttığı için ihracatı ön izne bağlanan limonda, bu şart kaldırıldı.
Etiketler : limon fiyatları,limon ihracatı,
723521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/723521.aspx
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