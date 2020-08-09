Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Program kapsamında tarım, tarım makinaları, iklimlendirme ve ambalaj sektörleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 20 ihracatçı firma; 11 Meksikalı ve 21 Kolombiyalı ithalatçı şirket ile buluşacak. İlk olarak Ticaret Bakanlığı ve TİM yetkilileri, ilgili büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve ihracatçı firmaların katılımıyla video konferans yöntemiyle görüşme yapılacak. Ardından yine sanal ortamda ikili firma görüşmeleri düzenlenecek. Latin Amerika bölgesindeki Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Meksika ve Kolombiya, ihracatçılar için önemli hedef pazarlar arasında yer alıyor.