Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan tesis, doğa ile tamamen uyumlu, hiçbir atık üretmeyen 'gazlaştırma' teknolojisiyle odun parçaları, talaş atıkları gibi orman ürünlerini toprak zenginleştirici organik ürün, odun sirkesi ve elektrik enerjisine dönüştürecek. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde temeli atılan tesis, 16 bin metrekare kapalı alana kuruluyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile siyasi parti ve STK temsilcilerinin de katıldığı törende konuşan Salkım Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Burak Şansal "Son teknoloji ve ekipmanların kullanılacağı modern bir tesis kuruyoruz. İnşaatımız bu ay içinde başlayacak. Doğal masif ahşap atıkları ile ormandan elde edilecek doğal atıklar ile enerji elde edecek, kendi başına katma değere sahip biochar ve biosirke ürünler çıkacak. Enerjide dışa bağımlılığın bitirilmesi için atılan büyük adımlara katkı sağlıyoruz. İlk fazı bu yıl 30 Ekim'de faaliyete geçecek. İkinci faz ise 2021 ekiminde inşallah" dedi. Tesik 165 kişiyi istihdam edecek.

800 derecede gazlaşan odun elektrik olacak

Burak Şansal'ın verdiği bilgiye göre orman atıkları yakılmayacak, gazifikasyon tankları içinde 800 derecedenyüksek ısı ile karbonlaşarak biochar ve biosirke üretilecek. Biochar tarımda toprağın zenginlentirilmesinde kullanılırken, biosirke yine organik zirai ürün ihtiyacına hizmet edecek. Ayrıca Termal gazlaştırmayla, yüksek sıcaklıkta ve az oksijenli ortamda organik atıklardan sentetik gaz üretilecek. Termal gazlaştırmayla elde edilen gazlar biyoyakıt üretimi ve elektrik enerji üretimi için kullanılabilecek.